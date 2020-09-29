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    • 29.09.2020 11:20
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    Son dakika: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında kritik toplantı

    Son dakika haberine göre Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan altıncısının bugün 14.00'te başlaması planlanıyor.

    AA

    Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan altıncısının bugün TSİ 14.00'te başlaması planlanıyor.

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başkan ile Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların yapılmasına karar verilmişti.

    Söz konusu toplantılardan altıncısının bugün NATO Karargahı'nda TSİ 14.00'te başlamasının planlandığı öğrenildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında kritik toplantı
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