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    • 01.10.2020 19:46
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    İletişim Başkanı : Terör örgütleri, itibar cellatları ve yalancılarla mücadelemiz sürecek

    İletişim Başkanı , Twitter hesabından yürürlüğü giren  ile ilgili 'hayırlı olsun' paylaşımında bulundu. Altun, Terör örgütleri, itibar cellatları ve yalancılarla mücadelemiz sürecek." dedi.

    Altun'dan 'Sosyal Medya Yasası' paylaşımı


    Başkanı , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yürürlüğü giren ile ilgili paylaşımda bulundu.

    "SOSYAL MEDYA YASASI HAYIRLI OLSUN"
    Fahrettin Altun paylaşımında, onayıyla bugün yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası hayırlı olsun. Bu yasa ile ülkemiz karalama kampanyalarından, vatandaşlarımız ise kişilik haklarına yönelik saldırılardan korunacak" ifadelerine yer verdi.



    "MÜCADELEMİZ SÜRECEK"
    Altun, "Terör örgütleri, itibar cellatları ve yalancılarla mücadelemiz sürecek." dedi.


    İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;

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