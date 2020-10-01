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    • 01.10.2020 20:30
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    2 Ekim : ? Meteoroloji'den o iller için sağanak yağış uyarısı!

    Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte yaşadıkları illerdeki nu merak eden vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıları yakından takip ediyor. Meteoroloji'den yapılan son uyarılara göre ülkemizin bazı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Peki, ? İşte 2 Ekim Türkiye geneli hava durumu raporu

    Meteoroloji'den o iller için sağanak yağış uyarısı!

    Ekim ayının gelmesiyle birlikte havanın nasıl olacağı da merak konusu oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı yapılırken bazı iller içinse sıcaklık uyarısında bulunuldu. Bu kapsamda vatandaşlar yaşadıkları illerdeki hava durumunu merak ediyor. İşte il il hava durumu raporu

    CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Niğde, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Erzincan ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklenmektedir.

    UYARILAR
    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BURSA 13°C, 27°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    İSTANBUL 17°C, 25°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ 11°C, 26°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    KOCAELİ 17°C, 26°C
    Az bulutlu ve açık

    EGE
    Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AFYONKARAHİSAR 11°C, 23°C
    Az bulutlu

    İZMİR 17°C, 29°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    MANİSA 15°C, 30°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    MUĞLA 12°C, 26°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz ile iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz ile gece saatlerinde Hatay kıyı kesimleri ve İskenderun Körfezi'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 20°C, 31°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA 22°C, 28°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY 21°C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile gece saatlerinde kıyı kesimleri ve İskenderun Körfezinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ISPARTA 11°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Niğde, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 11°C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR 9°C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA 13°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİVAS 10°C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 9°C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE 13°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU 8°C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ZONGULDAK 15°C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklenmektedir.

    AMASYA 15°C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    RİZE 20°C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    SAMSUN 18°C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TRABZON 20°C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Erzincan çevreleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    ERZURUM 5°C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS 5°C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA 12°C, 26°C
    Parçalı bulutlu

    VAN 7°C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 15°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GAZİANTEP 15°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİİRT 19°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ŞANLIURFA 18°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu
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    Haberler Güncel 2 Ekim HAVA DURUMU: Cuma günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o iller için sağanak yağış uyarısı!