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    • 01.10.2020 09:13
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    Sahaya paraşütlü meşale atan ve dan paylaşım yapan 7 şüpheli gözaltına alındı

    Türk Telekom Stadı'nda oynanan -Fenerbahçe derbisinde sahaya "Paraşütlü Meşale" atılması olayı ve dan yapılan bazı paylaşımlarla ilgili toplam yedi şüpheli gözaltına alındı.

    Emir Somer
    Sahaya meşale atanlarla ilgili flaş gelişme

    'in üçüncü haftasında yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan -Fenerbahçe derbisinde yaşanan olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.




    7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    Türk Telekom Stadı'nın dışından atılan ve sahaya düşerek karşılaşmanın durmasına yol açan "Paraşütlü Meşale" nedeniyle ve üzerinden yapılan bazı paylaşımlar nedeniyle Galatasaray taraftarı oldukları iddia edilen toplamda yedi kişi gözaltına alındı.

    İstanbul Polisi'nin stadın çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemesi sonucu Spor Şube Polisleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Olayın ardından maçın hakemi karşılaşmayı durdurmuş, meşale sahanın dışına alındıktan sonra ise mücadele devam etmişti.


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    Haberler Güncel Sahaya paraşütlü meşale atan ve sosyal medyadan paylaşım yapan 7 şüpheli gözaltına alındı