İSTATİSTİKLER FENER'DEN YANA

Dün geceki derbide Galatasaray'ın daha çok pozisyonu olsa da diğer istatistiklerde Fenerbahçe'nin üstün olduğu dikkatlerden kaçmadı. Rakip ceza sahasında Galatasaray 6, Fenerbahçe ise 19 kez topla buluştu.

FENERBAHÇE AYAKTA KALDI!

Ceza sahasına yapılan orta sayısında Galatasaray 15'de kalırken bu rakam Fenerbahçe'de 33 oldu. Kazanılan ikili mücadelelerde de Fenerbahçe'nin 49'a 38 üstünlüğü vardı.

OKTAY DERELİOĞLU: TATSIZ TUTSUZ BİR DERBİ

İlk iki haftadaki form durumlarına bakılınca derbi öncesi bir adım önde olan taraf Galatasaray'dı. Ancak Fenerbahçe dün beklenenin aksine sahada daha organize bir oyun ortaya koydu ve Galatasaray'a ligin ilk iki maçındaki pas oyununu oynatmadı. İki takımın da önceliğini 1 puan olarak belirlemesi derbideki oyun kalitesini de doğrudan etkiledi ve pozisyon zenginliği yoktu. Dün akşam sanki oyuncular beraberlik için sözleşmişti. Galatasaray zaman zaman pozisyonlar yakalasa da Fenerbahçe rakip kaleye gitme konusunda geçen hafta olduğu gibi yetersizdi. Sarı-Lacivertliler adına olumlu gözüken ise takım savunmasını daha iyi yapabilmesiydi.

SOSA VE OZAN DOĞRU KARAR

Erol Bulut'un ilk kez Sosa ve Ozan'ı aynı anda 11'de oynatması doğru karardı. Ozan'ın önde Galatasaraylı oyunculara uyguladığı pres de Sarı-Kırmızılı takımın pas trafiğinİ engelledi. Dünkü maçta çıkan sayısız sarı kart da ayrıca seyir zevkini kötü hale getirdi. Son dönemde olduğu gibi dünkü derbi de berabe bitti. Tatsız, tutsuz bir derbi daha ortaya çıktı.