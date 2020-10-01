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    • 01.10.2020 09:31
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    yasası yürürlüğe girdi! , , Instagram gibi şirketler Türkiye'de temsilcilik açacak

    Sosyal ağ sağlayıcılara Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getiren yasası bugün yürürlüğe girdi. Yasaya göre, 1 milyondan fazla kullanıcısı olan , , Instagram gibi şirketler Türkiye'de temsilcilik açacak. Temsilcilik açmayan sağlayıcılara kademeli olarak yaptırım uygulanacak. Böylece sosyal medya kaynaklı manipülasyon ve terör yapılanmalarının önüne geçilecek.

    Sosyal medya yasası yürürlüğe girdi

    yasası bugün yürürlüğe girdi. Temsilcilik açmayanlara, para cezasından reklam yasağına uzanan ve bant daraltılması ile sonuçlanabilecek kademeli yaptırımlar uygulanacak.

    KİŞİLİK HAKKI İHLALLERİ DE CEZALANDIRILACAK
    TRT Haber'in haberine göre kişilik hakları ihlal edilenler, uygunsuz içeriğin kaldırılması ya da erişimin engellenmesi için sosyal medya temsilcisine başvuracak.


    Temsilcinin, başvuruya en geç 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap vermesi gerekiyor. Şikayetlerle ilgili olarak 6 ayda bir rapor yayınlamak da temsilciliğin görevleri arasında.

    Cevap yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 5 milyon lira, rapor vermeyenlere 10 milyon lira idari para cezası uygulanacak.

    Mahkeme kararına rağmen, 24 saat içinde uygunsuz içerikleri kaldırmayan sosyal ağlar, doğacak zarardan sorumlu olacak.

    Sosyal medya yasasıyla unutulma hakkı da getiriliyor. Kişilerin isminin geçtiği ve "kişilik haklarına saldırı" olarak nitelendirdiği paylaşımlar arama motorlarında görülmeyecek.

    HAKARETİN DE CEZASI OLACAK
    Sanal ortamda hakaret etmenin de artık cezası olacak. Tehdit, taciz ve yalan haber yaymak eskisi kadar kolay olmayacak.

    Cep telefonunda kullanımına ilişkin bir düzenleme de yapıldı. Cep telefonlarında artık bilgisinin yanı sıra PORT kaydı da yer alacak. Aynı IP adresi ile internete giren kullanıcılara ait ayrı ayrı bilgi tutulacak. Böylelikle, olası mağduriyetlerin önüne geçilecek.

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    Haberler Güncel Sosyal medya yasası yürürlüğe girdi! Twitter, Facebook, Instagram gibi şirketler Türkiye'de temsilcilik açacak