



ÇAMUR MEDYASINDAN KALİTESİZLİK AKTI

CHP ve İP yandaşı haberleriyle bilinen T24, Yeniçağ ve Halk tv gibi yayın organları, hükümet düşmanlığının gözlerini kör etmesi sebebiyle söz konusu olayı bile AK Parti'ye bağlamaya kalkıştı.