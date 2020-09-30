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    • 30.09.2020 23:22
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    'ta 'mafya hizmeti' reklamı yapan adlı kişi gözaltına alındı!

    'da uygulaması 'ta 'mafya hizmeti verilir' reklamı yapan adlı kişi kısa sürede kullanıcıların tepkisine yol açtı. Kejanlı, polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

    DHA
    TikTok'çu mafya paketlendi!

    Şanlıurfa'da sosyal medya uygulaması TikTok'ta 'mafya hizmeti verilir' reklamı yapan Baran Kejanlı adlı kişi kısa sürede kullanıcıların tepkisine yol açtı. Kejanlı, polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

    Ceylanpınar'da yaşayan Baran Kejanlı, lüks otomobilde çektiği bir videoyu TikTok'ta paylaşarak verdiği mafya hizmetlerini duyurdu, parasını kaptıranların ve işini mahkemede çözemeyenlerin kendisine başvurabileceğini söyledi.

    "GARİBANLAR PARASINI KAPTIRANLAR..."
    Baran Kejanlı, paylaştığı görüntülerde "Arkadaşlar mağdur olan, garibanlar parasını kaptıranlar, çaresiz kalan mahkeme yollarında sürünen insanlara sesleniyorum. Tek bir adres vardır oda Baran Kejanlı" dedi.

    GÖZALTINA ALINDI
    Paylaşılan görüntüler kısa sürede diğer sosyal paylaşım sitelerinde yayımlanması üzerine kullanıcıların tepkisine yol açtı. Paylaşımın ardından harekete geçen polis Baran Kejan'lıyı yakalayarak gözaltına aldı.

    Kejan, ifadesi alınmak üzere Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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