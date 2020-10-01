Vatandaşların yıllardır güvenle kullandığı Hamidiye Su, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin değişmesinin ardından önce uygun fiyatını, ardından da duyulan güveni kaybetti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı olan Ekrem İmamoğlu, indirim vaatleriyle oturduğu başkanlık koltuğunda birçok zam yaptı. Bu zamlardan en dikkat çekicisi de İstanbulluların uygun fiyat ve güvenle içtiği Hamidiye Su'ya gelmişti.