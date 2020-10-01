Türkiye, Doğu Akdeniz'deki yasal haklarından geri adım atmadı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün başlayacak AB Liderler Zirvesi öncesinde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi dışındaki AB liderlerine mektup yolladı.

Şu mesajları paylaştı:

Bugün geldiğimiz duruma, Yunan-Rum ikilisinin Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini yok saymaları yol açmıştır.

Yunanistan ile ön koşulsuz olarak diyaloğa hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim.

AB'nin ülkeme karşı aldığı yanlı tutum, AB müktesebatına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Bu yanlı tutum çözümü zorlaştırmakta, gerginliği arttırmakta ve Türkiye-AB ilişkilerine zarar vermektedir.

Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye'nin kendi karasularına hapsolmasını kimse beklememelidir. Hiçbir ülkenin hakkında gözümüz yok. Ancak hem kendi haklarımızı, hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını koruyacağız.