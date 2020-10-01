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    • 01.10.2020 Gazete
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    Başkan : Hakkımızı koruyacağız

    Başkan , liderlerine mektup gönderdi. vurgusu yaptığı yazısında, “’nin kendi karasularına hapsolmasını kimse beklememelidir. AB’nin ülkeme karşı aldığı yanlı tutum hukuka aykırıdır” dedi.

    Türkiye, 'deki yasal haklarından geri adım atmadı.

    Başkan , bugün başlayacak Liderler Zirvesi öncesinde ve Güney Rum Yönetimi dışındaki AB liderlerine mektup yolladı.

    Şu mesajları paylaştı:

    Bugün geldiğimiz duruma, Yunan-Rum ikilisinin 'yi ve Kıbrıs Türklerini yok saymaları yol açmıştır.

    Yunanistan ile ön koşulsuz olarak diyaloğa hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim.

    AB'nin ülkeme karşı aldığı yanlı tutum, AB müktesebatına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Bu yanlı tutum çözümü zorlaştırmakta, gerginliği arttırmakta ve Türkiye-AB ilişkilerine zarar vermektedir.

    Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye'nin kendi karasularına hapsolmasını kimse beklememelidir. Hiçbir ülkenin hakkında gözümüz yok. Ancak hem kendi haklarımızı, hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını koruyacağız.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Hakkımızı koruyacağız