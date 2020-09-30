Vücuduna saçmalar isabet eden B.S. kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan B.S. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.S. burada tedaviye alınırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, iş yerine girmeye çalışan hırsızlardan birini vuran A.K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan, iki hırsızın bir otomobilden çaldığı ses sistemi ise kafeteryanın önünde bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor