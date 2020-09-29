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    • 29.09.2020 Gazete
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    Başkan 'dan net mesaj: ’de ev sahibiyiz

    Başkan , dün katıldığı sempozyumda dünyaya Doğu mesajı yolladı. “Misafir değil, ev sahibiyiz. Baskı ve şantaj diline boyun eğmeyeceğimizi tüm dünyaya ilan ettik” dedi. Başkan ayrıca konuşmasında topraklarına saldıran 'ı kınadı. 'nin tüm imkanları ile Azerbaycan'ın yanında olacağını açıkladı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu'na katıldı. Konuşmasında topraklarına saldıran Ermenistan'ı kınadı. 'nin tüm imkanları ile Azerbaycan'ın yanında olacağını açıkladı. Şu mesajları yolladı:

    'de her hamlenin ülkemizin güvenliğine doğrudan etkisi bulunuyor. Bunların başında Doğu Akdeniz'de var olduğu düşünülen zengin hidrokarbon kaynakları geliyor.

    Tüm Avrupa'nın yıllarca doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek bu rakam, hiçbir ülkenin göz ardı edemeyeceği büyüklükte bir ekonomik güçtür.

    Burada bir gerçeğin altını çizmek gerekiyor. Türkiye, bir Akdeniz ülkesidir. Biz burada tarih boyunca olduğu gibi misafir değil, ev sahibiyiz.

    Türkıye'nin VE 'nin içinde adil şekilde yer almadığı hiçbir denklemden Akdeniz barışı çıkmaz.

    Akdeniz'de tehdit, baskı ve şantaj diline boyun eğmeyeceğimizi tüm dünyaya ilan ettik.

    Başta olmak üzere, Akdeniz'den komşumuz olan tüm ülkeleri Doğu Akdeniz meselesini sıfır toplamlı bir oyun olarak görmekten vazgeçmeye davet ediyorum. Gelin hep beraber Akdeniz'i tekrar bir barış havzasına çevirelim.

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