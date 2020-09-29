Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Azerbaycan ve Türkiye aynı kadere, geleceğe ve aynı değerlere sahip iki ülke. Ermenistan ateşkesi ihlal etti, barbarca bir saldırıyla soykırımvari saldırıda bulundu. Türkiye olarak sesimizi yükselttik. Cumhurbaşkanımızın mesajı nettir, Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycanlı kardeşlerimiz nasıl istiyorsa, ne şekilde istiyorsa, ne kadar istiyorsa Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir.

"ERMENİSTAN İŞGAL ETTİĞİ TOPRAKLARI TERK ETTİĞİ ANDA SORUN ÇÖZÜLÜR"

Uluslararası toplum Ermenistan'ı kınamalıdır. Ermenistan'ın yaptığı uluslararası hukukun ihlalidir. Bir yerde saldıran, bir yerde saldırılan varsa tarafları itidal çağrısı saldırıyı teşvik etmektir. Azerbaycan'a meşru müdafaa hakkını kullanma demek Ermenistan saldırısına destek vermektir. Biz bu saldırganlık karşısında Azerbaycan'ın meşru müdafaa hakkını sonuna kadar savunuruz. Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır, Ermenistan orada işgalcidir. Ermenistan'ın orayı terk etmesi için yatırımlarda bulunulmalıdır. Türkiye Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü konusunda Azeri kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir. Ermenistan'ın Azerbaycan'a bu mütecaviz yaklaşımları asla kabul edilemez. Ermenistan işgal ettiği toprakları terk ettiği anda sorun çözülür. Ermenistan'ın saldırganlığına bir şey demeyip, Azerbaycan meşru müdafaa hakkını kullandıktan sonra taraflara itidal tavsiye etmek saldırıyı teşvik etmektir.

CHP'Lİ ÇEVİKÖZ'E TEPKİ: 20 SAATTEN FAZLA BEKLEDİK, DÜZELTECEKLER Mİ DİYE?

Minsk üçlüsü çözüm yerin çözümsüzlüğü sürdürmektedir. Çözdüğü tek kalem mesele yoktur. Sadece Ermenistan'ın işgalci statükosuna destek veren politikayı sürdürmektedir. Herkesi Ermenistan'ın saldırganlığına karşı Azerbaycan'ın yanında olmaya davet ediyoruz. CHP'de dış politikadan sorumlu Ünal Çeviköz, bir programda Türkiye oraya silah gönderdiğini, cihatçı gruplar gönderdiğine dair beyanlar vardı. Şimdi biz bunu eleştirdiğimizde 'linç kampanyası yapılıyor' deniyor. Biz bu konuda Rusya'da çıkan haberleri aktardık, deniyor. Ermenistan yalan propagandasına dayalı yalan haberleri kınamadan aktarmasının ne manası vardır? Bu haber yayınlandıktan sonra 20 saatten fazla bekledik, böylesine büyük bir gafı düzeltecekler mi diye?

Türkiye'ye karşı hasmane tutum içerisinde olanların CHP'liler tarafından dile getirilmesine karşı acaba CHP yönetimi uyaracak mı diye bekledik. Bu cevap gelmeyince eleştirimizi söyledik. Bir müddet sonra TBMM'de HDP hariç diğer partiler Azerbaycan'ın yanında olan bildiriye imza attı. Bazı CHP arkadaşlar bunu gördünüz mü dediler. Ben de dedim ki siz Çeviköz'ün açıklamalarınızı gördünüz mü?

TBMM'deki bildiriye atılan imza son derece kıymetlidir. Şimdi deniliyor ki Azerbaycan'a cihatçılar gönderildi. Türkiye'deki siyasi partinin her dış politika olayında asla yapılmaması gereken alfabe düzeyinde hatalar yapması Türk siyaseti bakımından üzüntü verici bir durumdur. Bu CHP tabanındaki vatandaşlarımıza da haksızlıktır. CHP tabanındaki vatandaşlarımız sosyal medyada çok güçlü bir şekilde Azerbaycan'a sahip çıkmaktadırlar.

Aynı kara propaganda Türkiye'nin hasmı olan, Ermenistan tarafından yapılmaya devam ediyor. Mesele nettir, Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır, onlar ne şekilde istiyorsa bu destek sürecektir. AK Parti grubunda Türk ve Azerbaycan bayrakları onlara mesajdır.

POMPEO'NUN BİR İÇERİSİNDE İKİ KERE YUNANİSTAN'I ZİYARETİ

Pompeo'nun ziyareti gerçekleşti. ABD bir ay süre içinde Yunanistan tarafını iki kez ziyaret etti. Bu ABD'nin tarafsız politikalarına gölge düşürmektedir. Burada Türkiye çok yönlü diplomasiye açık olduğunu defalarca ifade etti. ABD'nin sadece Rum tarafını ziyaret eden, bir ay içerisinde iki kez Yunanistan'a giderek tek yönlü destek açıklaması bölge barışına hizmet etmez, müttefik ilişkilerimiz açısından yakışıksız bir durum ortaya çıkarır. Hem NATO ile ayrıştırma konusunda bir süreç yürütülürken, hem de Türkiye Yunanistan'la diplomasi masasına hazır olduğunu söylemişken, burada tek taraflı olarak Rum tarafını ziyaret edilmesi, Rum tarafının çözümsüzlük politikasına destek anlamına gelmektedir.

TEKNOFEST'E ÖVGÜ

Teknoloji ve oluşturduğu ekonomik değer dünyada hiçbir zaman olmadığı kadar ilerliyor. Türkiye'nin hedeflerine ulaşması bakımından bu alanı takip etmesi gerekiyor. Milli teknoloji hamlesi olarak adlandırdığımız bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Dünyanın en büyük uzay ve teknoloji festivali ünvanına sahip Teknofest bu konuda çok önemli. Burada gençlerin yeni teknolojik imkanlarla buluşması, dene yap şeklindeki süreçlerle kendi projelerini hayata geçirmeleri çok önemli. Tekno parkların artması hassasiyetlerle takip ettiğimiz projeler.