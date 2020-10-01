TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) HDP'li milletvekilleri, partilerine yönelik operasyonlar yapıldığını öne sürerek yeni yasama dönemi açılışına katılmadı. HDP milletvekilleri, Meclis bahçesinde Genel Kurul bitimine kadar oturma eylemi başlattı.





HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithar Sancar ile milletvekilleri, Meclis'te düzenledikleri basın toplantısında, HDP'ye yönelik operasyonlar yapıldığını iddia ederek, bugün açılan Meclis Genel Kurulu'na katılmayacaklarını söyledi. Buldan, iktidarın hedefinin HDP'siz Türkiye ve siyaset olduğunu ileri sürerek, "Ne yapılırsa yapılsın, HDP'nin yükselişi durdurulmayacak. HDP olarak ayaktayız, kararlıyız, haklıyız. Bu Meclis'e karşı bir tutum değil ama bu kadar büyük bir haksızlık, hukuksuzluk ve zulmü Meclis Genel Kurulu'ndan değil, Meclis bahçesinden duyurmayı daha doğru yöntem gördük, bu nedenle katılmayacağız. Genel Kurul devam ederken oturma eyleminde olacağız" dedi.





HDP milletvekilleri açıklamanın ardından alkışlar eşliğinde yürüyerek, Meclis bahçesinde Genel Kurul bitimine kadar oturma eylemi başlattı.

AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİSİ HAZAR İBRAHİM AÇILIŞI KORDİPLOMATİK LOCA'DAN TAKİP ETTİ

TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı gerçekleşiyor. Açılışa pandemi salgını sebebiyle büyükelçilere davet gitmedi. Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim ise yasama yılı açılışını Kordiplomatik Loca'dan takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurul'da 27. Dönem 4. Yasama Yılı açılışında konuşuyor. Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim'in, yasama yılı açılışını Kordiplomatik Loca'dan takip ettiği öğrenildi.

TBMM Başkan Başmüşaviri Dr. Necip Fazıl Kurt; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada; "TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı gerçekleşiyor. Bu yılki açılışta salgın sebebiyle Büyükelçilere davet gitmedi. Tek bir istisnayla. Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, yasama yılı açılışını Kordiplomatik Loca'dan takip ediyor. Üstelik duayen koltuğundan. Mesaj açıktır" ifadelerini kullandı.