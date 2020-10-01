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    • 01.10.2020 15:51
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    Son dakika: Başkan Erdoğan: ile ilgili yeni bir adım atılırsa buna katılırım

    Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamasıyla ilgili, "AYM ile ilgili yeni bir adım atılırsa buna katılırım" dedi. Erdoğan, idam tartışmalarına ilişkin ise "Meclis'te karar çıktığında bana gelirse onaylarım" ifadelerini kullandı.

    AYM ile ilgili yeni bir adım atılırsa buna katılırım

    Başkan , 'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Erdoğan, idam tartışmalarıyla ilgili, "Meclis idamla ilgili arar verdiğinde ben bunu onaylarım" açıklamasını yaptı.

    BAHÇELİ'NİN AYM ÇIKIŞI

    Başkan Erdoğan, Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamasıyla ilgili, "AYM ile ilgili yeni bir adım atılırsa buna katılırım" dedi.



    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli güvenliğin sağlam esaslara bağlanması ve istikrar ortamının kökleşmesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesinin temel gündem olması gerektiğini belirterek, Anayasa Mahkemesinin (AYM) de tüm unsurlarıyla yeniden masaya yatırılmasını istemişti.



    PAŞİNYAN'A SERT ÇIKTI
    Erdoğan, "(Paşinyan'ın 'Türkiye müdahil olmasın.' açıklaması) Biz ne yapacağımızı Paşinyan'a soracak değiliz. Biz bunun kararını kendimiz verdik." dedi.

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