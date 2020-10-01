Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, idam tartışmalarıyla ilgili, "Meclis idamla ilgili arar verdiğinde ben bunu onaylarım" açıklamasını yaptı.



BAHÇELİ'NİN AYM ÇIKIŞI

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin AYM açıklamasıyla ilgili, "AYM ile ilgili yeni bir adım atılırsa buna katılırım" dedi.





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli güvenliğin sağlam esaslara bağlanması ve istikrar ortamının kökleşmesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesinin temel gündem olması gerektiğini belirterek, Anayasa Mahkemesinin (AYM) de tüm unsurlarıyla yeniden masaya yatırılmasını istemişti.







PAŞİNYAN'A SERT ÇIKTI

Erdoğan, "(Paşinyan'ın 'Türkiye müdahil olmasın.' açıklaması) Biz ne yapacağımızı Paşinyan'a soracak değiliz. Biz bunun kararını kendimiz verdik." dedi.