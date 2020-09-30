Konya'nın Emirgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.15'te merkez üssü Konya'nın Emirgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 6,98 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
SON DEPREMLER
Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID
Detay 30.09.2020 07:19:51 AFAD 38.0350 34.0000 7.05 Mw 3.8 Türkiye Konya Emirgazi - - 481262
Detay 30.09.2020 07:15:34 AFAD 38.0525 34.0281 6.98 Mw 4.0 Türkiye Konya Emirgazi - - 481261
Detay 30.09.2020 05:40:40 AFAD 38.4896 39.2430 9.58 Mw 3.6 Türkiye Elazig Sivrice - - 481260
Detay 30.09.2020 03:28:13 AFAD 40.0225 39.9021 6.74 ML 2.0 Türkiye Bayburt Demirözü - - 481259