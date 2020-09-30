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    • 30.09.2020 07:45
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    Son dakika: 'da 4 büyüklüğünde | 30 Eylül son depremler

    Son dakika haberine göre, 'nın Emirgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin, 6,98 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Bu depremden sadece 4 dakika sonra 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. Depremler kısa süreli paniğe neden oldu.

    Konya'da korkutan deprem

    'nın Emirgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.15'te merkez üssü Konya'nın Emirgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    Depremin, 6,98 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

    SON DEPREMLER
    Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID
    Detay 30.09.2020 07:19:51 AFAD 38.0350 34.0000 7.05 Mw 3.8 Türkiye Konya Emirgazi - - 481262
    Detay 30.09.2020 07:15:34 AFAD 38.0525 34.0281 6.98 Mw 4.0 Türkiye Konya Emirgazi - - 481261
    Detay 30.09.2020 05:40:40 AFAD 38.4896 39.2430 9.58 Mw 3.6 Türkiye Elazig Sivrice - - 481260
    Detay 30.09.2020 03:28:13 AFAD 40.0225 39.9021 6.74 ML 2.0 Türkiye Bayburt Demirözü - - 481259

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