CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkında kendisinden iş isteyen 1 çocuk annesi S.T.'ye tecavüz iddiasıyla savcılık tarafından başlatılan soruşturma sürerken, bu kez de Altınkum Yalı Caddesi'ne iki yıl önce yaptırdığı Medusa heykeli tartışma konusu oldu. Heykelin mitolojideinanılan bir karakter olan Medusa'ya benzemediğini öne süren vatandaşlar, Başkan Atabay'ın yasak aşk yaşadığı Elif isimli kadına benzediğini iddia etti.Vatandaşlardan, ilçede aşçılık yapan 55 yaşındaki Kemal Aktaş şunları söyledi: Başkan Atabay heykeli 2018'de Altınkum Yalı Caddesi'ne dikti. Bu kadın kesinlikle Medusa değil. Velev ki Medusa olsa orada ne işi var? CHP'li Belediyeler Atatürk'ün heykelini yaparlar. Atatürk'e karşı bir alerjisi varsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da kendi heykelini dikse daha mantıklı olurdu. Billboardlara da zaten hep kendi fotoğrafını koyuyor. Başkanın herhangi bir icraatı da yok. Yaptırdığı heykel de hiç olmamış. Çünkü hiç kimse o heykeli Medusa'ya benzetemiyor. Medusa'yı görmek isteyenlerin Apollon Tapınağı'na gidiyor.

Ahmet Deniz Atabay'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Elif isimli kadın.

SEVGİLİSİNE BENZİYOR

Başkan 2 bin 500 yıllık gerçeği saptırmış. Didim Altınkum'a ucube bir heykel yaptırdı. Bunu da belediyenin kasasından yapması içler acısı. Bu heykel 90 bin liraya mal oldu. 90 bin lira ile Didim'de yardıma muhtaç ailelere yardım etseydi daha büyük sevgi ve sempati uyanırdı. Didim halkı bir an önce bu şahısların görevlerine son verilmesini istiyor.



Resepsiyon görevlisi 33 yaşındaki Özgür Erdoğan ise "Heykeli Medusa'ya benzetmiyorum. Heykelin Medusa'dan çok Atabay'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Elif isimli kadına daha çok benzediği konuşuluyor. Elif ile heykeli karşılaştırdığımda kadına daha çok benzediği de bir gerçek. Ayrıca bu heykelin maliyetinin 90 bin lira olması insanları daha da çok üzüyor" diye konuştu.



Muhasebeci 30 yaşındaki Emine Ungan'da "Heykeli ben de Medusa'ya benzetemedim. Bence bu heykeli yapan kişiyi de sormak lazım. Belediye Başkanı gerçekten Elif isimli kadına benzetmesi için bu heykeli yaptırıp belediye kasasından 90 bin lira ödemesi üzücü. Vergilerimizin böyle bir şey için kullanılması çok acı" dedi.