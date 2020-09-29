TEKNOFEST'te katılan öğrenciler birbirilerinden başarılı, adından söz ettiren çalışmalara imza attı. Festivale Mardin'den katılan iki minik öğrenci, Elazığ'daki depremden etkilenerek geliştirdikleri projeyle, can ve mal kaybını azaltmayı amaçladı. Mühendislik mezunu iki öğrenci ise, Akdeniz ve Ege başta olmak üzere ciğerlerimizi yakan orman yangınlarında erken uyarı imkanı sağlayan 'orman yangını takip sistemi' geliştirdi.

Gaziantep'te düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020'nin "İnsanlık Yararına Teknoloji Afet Yönetimi" kategorisinde yarışmaya katılan minik mühendisler, 9 yaşındaki Ayşe Arya Atan ile 8 yaşındaki Hasibe Jinda Ürenmez, Elazığ'daki depremde can ve mal kaybından etkilenerek bir proje geliştirdi.

Mardin Kızıltepe Bilim ve Sanat Merkezi'nden Ayşe Arya Atan, "Elazığ'daki depremde can ve mal kaybı bizi çok üzmüştü. Yaptığımız projede 3 örnek ev yaptık. Birinin altına destek koymadık. İkincisine çapraz destek koyduk. Üçüncüsüne ise duvarlarını doğal bakteriyle yaparak suni titreşim verildi. Birincisi yana yıkıldı, ikincisi olduğu yere çöktü. Diğeri ise sarsıntıyı esneme ile atlattı ve duvarlarındaki çatlaklar da bahteriler yardımıyla onarıldı. Bu ev sistemiyle depremde hem can kaybını hem de insanların huzurlu yaşamasını amaçladık" dedi.

ORMAN YANGINLARNA SENSÖRLÜ ÇÖZÜM

Türkiye'de yaşanan orman yangınları nedeniyle doğa katliamı yaşanırken, TEKNOFEST'te "İnsanlık Yararına Teknoloji Afet Yönetimi" kategorisinde yangınları önleyici takip sistemi tasarlayan İlyas Sarıgül ile Ercan Ölmez, sistemin riskli bölgeler olan Akdeniz ve Ege bölgesinde kullanılabileceğini söyledi.

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunu İlyas Sarıgül, "Ülkemizdeki orman yangınlarının artmasından dolayı orman yangını takip sistemi tasarladık.. Kırsal alanlarda orman yangınlarını haber verecek ekipler yok. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde 1 kilometrelik alanı tarayabilecek ormandaki gözümüz olacak bir sistem. Yangın başladığında duman sensörleri merkez istasyona web üzerinden veri aktaracak. Mobil uygulama da yangın olup olmadığı canlı olarak o an canlı olarak tespit edilecek. 1 kilometrelik alanda yerleştirilecek bu kendi enerjisini üzerindeki güneş panelinden depolayıp kullanacak olan takip sistemi cihazı özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerindeki kırsal alanlara yerleştirilecek. 5 kilometre menzilli cihazın kullanımı için Orman Genel Müdürlüğü ile temastayız. Türkiye genelinde kullanılması için çalışma yaptık" dedi.