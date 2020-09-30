Mucize h'iki'm!

Sağlık çalışanları, Coronavirüs'e karşı canlarını siper etti. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Dr. Duran Buran da onlardan biriydi. Mart ayından itibaren pandemiyle mücadele eden Dr. Buran, tam iki kez enfekte olup hastalığı yendi. Önce 11 Mayıs'ta, sonra da 28 Ağustos'ta testi pozitif çıkan Dr. Duran Buran, bir aylık tedaviyle iyileşebildi.

"İkincisi daha ağır geçti. Bu süre içinde aralıklarla PCR baktırdım, 3 hafta pozitif görünce 'Atlatamayacak mıyım?' diye düşünerek psikolojik problemler yaşadım" dedi. Vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyaran Dr. Buran, gençlerin bile hastalığı ağır yaşadığını söyledi. Şöyle devam etti: 'Ben bu hastalığı geçirdim, tekrar geçirmem' diye rehavete kapılmasınlar. Sıkı tedbirlere uysunlar, kalabalıktan uzak dursunlar. Bu hastalık birkaç sefer geçirilebiliyor. Her insanın bünyesi aynı olmayabiliyor.



PROF. DR. YEŞIM TAŞOVA: YENI BELİRTİ UYKUSUZLUK

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, COVİD-19'un yeni belirtilerini açıkladı. Uykusuzluk, beyin iltihabı ve menenjit problemleri yaşayan vakaların olduğunu vurguladı. "Değişik deri döküntüleri de başladı. Parmakta kızarıklık, şişlik de bunlardan biri" dedi.