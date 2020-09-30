BEYAZ KAN HÜCRELERİNİ ARTIRIYOR

Eğer ilaç Covid-19 hastalarında kullanım için onaylanırsa, tedavinin yaşlılar ve altta yatan sağlık sorunları olanlar da dahil olmak üzere Covid-19'dan yüksek risk altında olanlara ek savunma sağlayabileceği bildirildi.

Araştırmacılari burun spreyinin boğaz ve burnu kaplayan mukozal epitel hücrelerindeki TLR2 ve TLR6 reseptörlerini tetiklemek için tasarlanmış moleküller içerdiğini ve beyaz kan hücrelerini bu bölgelere çekerek bağışıklığı artırdığını açıkladı.