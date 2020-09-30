İstanbul hava durumu bugün nasıl? 30 Eylül İstanbul dolu yağacak mı? İstanbul yağmur var mı?

30 Eylül İstanbul yağmur var mı? İstanbul dolu yağacak mı? İstanbul hava durumu bugün nasıl? Dün yaşanan yoğun sağanak yağış ve dolu yağışı nedeniyle İstanbul'un günlük hava durumları merak ediliyor. İstanbul'da bugün dolu olup olmadığı en çok araştırılan konulardan birisi. Peki, İstanbul hava durumu bugün nasıl? 30 Eylül İstanbul dolu yağacak mı? İşte İstanbul'un bugünkü hava durumu…

30 EYLÜL İSTANBUL HAVA DURUMU!

Parçalı bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı ve Kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.