İstanbul hava durumu bugün nasıl? 30 Eylül İstanbul dolu yağacak mı? İstanbul yağmur var mı?

30 Eylül İstanbul yağmur var mı? İstanbul dolu yağacak mı? İstanbul hava durumu bugün nasıl? Dün yaşanan yoğun sağanak yağış ve dolu yağışı nedeniyle İstanbul'un günlük hava durumları merak ediliyor. İstanbul'da bugün dolu olup olmadığı en çok araştırılan konulardan birisi. Peki, İstanbul hava durumu bugün nasıl? 30 Eylül İstanbul dolu yağacak mı? İşte İstanbul'un bugünkü hava durumu…
30 EYLÜL İSTANBUL HAVA DURUMU!
Parçalı bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Batı ve Kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının doğu bölgelerde değişmeyeceği, diğer yerlerde 3 ala 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Sakarya'nın kıyı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı ve kuzeybatı, zamanla güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zamanla 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
SICAKLIKLAR DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz günlerde düşüşe geçen hava sıcaklığının doğu bölgelerde değişmeyeceği, diğer yerlerde 3 ala 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.
KARADENİZ BÖLGESİ İÇİN DOLU UYARISI
Meteoroloji'nin uyarısına göre yağışların Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.