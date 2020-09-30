Yağmur Aşık Sarnıç kimdir, kaç yaşında? Yağmur Aşık Emre Aşık neden kavga etti?

Yağmur Aşık Emre Aşık neden kavga etti? Yağmur Aşık kimdir kaç yaşında? Gözaltına alınan boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık ile tetikçi olduğu öne sürülen Baycan Ş., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Suçlamayı kabul etmeyen Yağmur Aşık, tetikçi tuttuğu iddiasında bulunan Erdi S.'nin kendisine aşık olduğunu, karşılık bulmadığı için bu iftirayı attığını öne sürdü. Emre Aşık tehdit ve tacizlerini sürdüren Yağmur Aşık'ın kim olduğu ise gündeme oturdu. Peki, Yağmur Aşık kimdir kaç yaşında?
YAĞMUR AŞIK TUTUKLANDI MI?
Emre Aşık ifadesinde ''Boşanma davası açtığım gün Yağmur işyerimi bastı. Bana hitaben 'Bana hitaben 'Türkiye'de seni bitireceğim. Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak' dedi. Can güvenliğim olmadığını düşünüyorum'' dediği öğrenildi. Yağmur Aşık ve Baycan Ş.'nin yurt dışına çıkışlarını yasaklayan mahkeme, iki şüphelinin Emre Aşık'ın kendisine, evine ve işyerine 300 metreden fazla yaklaşmalarını yasakladı.
"Yağmur Aşık benim 6 yıllık resmi nikahlı eşim olur. 3 çocuğumuz vardır. Eşimle ilgili olarak yaklaşık 2 senedir boşanma davamız devam etmektedir. Çocuklarımızın geçici velayeti bendedir. Boşanma aşamasında olduğum eşim Yağmur Aşık isimli şahısla hiç görüşmüyoruz. Boşanma davası açtığım gün 25.02.2018 günü Yağmur işyerimi bastı. Bana hitaben 'Türkiye'de seni bitireceğim. Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak' dedi. Husumetlim olan Yağmur Aşık isimli şahıs Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davada sanık sınıfında bulunmaktadır ve şahsıma karşı 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmaktadır.
27.09.2020 günü saat 10.00 sıralarında avukatım Funda Sadıkahmet Alp beni aradı. Kendisine WhatsApp üzerinden 27.09.2020 günü 00.00 sıralarında Erdi S. isimli şahsın bir mesaj attığını ve mesajda, 'Yağmur Aşık isimli şahsın tekrar bir tetikçi tuttuğunu, tutmuş olduğu tetikçiye para verdiğini, bu tetikçinin isminin Beycan Ş., olduğunu ve bu şahsın beni öldüreceğini' bana söyledi. Ben de bu mesajları avukatım Funda hanımdan istedim. O da attı. Şimdi de size sunuyorum. Daha sonra bu mesajları atan Erdi S., tekrar avukatımı aramış. Bu işi iki gün içinde bitirip tutulan tetikçinin beni öldüreceğini söylemiş. Ben bu durumlar karşısında artık tedirgin oluyorum. Can güvenliğim olmadığını düşünüyorum. Bu şekilde avukatıma mesaj atıp telefonda bizzat konuları anlatan Erdi S., isimli şahıs bu konuyla ilgili karakolu da arayarak aynı şeyleri anlatmıştır. Beni öldürmek için adam tutan Yağmur Aşık ve tetikçi olduğunu düşündüğüm Baycan Ş'den davacıyım ve şikayetçiyim."
KİRALIK KATİL: BENDEN HAMİLE KALDI
Tetikçi Erdi Sungur, "Yağmur'la Düzce'de bir evde kalıyorduk. Keşif yaparken mezar yeri ve depo tarzı yerler bakıyorduk" dedi. Cezaevinden firar ettiği dönemde Yağmur Aşık'la ilişkiye girdiklerini söyledi: Benden hamile kaldı. Çocuğumu benden izinsiz aldırdı. Benim sevgimi kullandı. Kandırıldım. Şikayetçi olacağım.
Yağmur Aşık'ın eşini öldürmek için plan yaptığı iddia edilen sevgilisi Erdi Sungur, bir programa konuk oldu. Kan donduran itiraflarda bulundu. Sungur "Yağmur Aşık, bana Emre Aşık'ı bir depoya bağlayacağız önünde sevişeceğiz sonra da iş bittikten sonra 1 kurşun sıkıp öldüreceğim dedi" ifadelerini kullandı. Aşık'ın öldürtmek istediği kocasını insanı kemiğiyle yiyen domuzla bir depoya kapatıp yedirteceğini de itiraf etti. Bu sözler herkesi şaşkına çevirdi.
YAĞMUR AŞIK KİMDİR?
Magazin dünyasında tartışma ve kavgalarıyla gündeme gelen Yağmur Aşık, 2012 yılında Emre Aşık ile dünyaevine girmiştir. 26 yaşında olan Yağmur Aşık'ın mesleği ise iç mimarlıktır.
Yağmur Aşık 2017'de Sokakta bulduğu yaralı baykuşu veterinere götüren Yağmur Aşık, baykuşun az bulunan bir tür olması dolayısıyla bakanlığa haber verilmesi gerektiğini duyunca veterinere saldırmıştı.
Geçtiğimiz aylarda yine bir başka olayla daha gündeme gelen Yağmur Aşık, ateşlenen çocuğunu hastaneye götürdükten sonra aracını başhekimlik önüne park etmek istemesinin ardından müdahale eden güvenlik görevlisiyle tartışmış ve olay polislerin müdahalesi ile aralanmıştı.
Geçtiğimiz yıl eylül ayında meydana gelen olayda ise Yağmur Aşık, iddialara göre feribot bekleme sırasındayken 17.00'daki fotoğraf çekimine yetişmek için Eceabat İskelesi'nde feribot kuyruğuna girmeden Çanakkale'ye gelmek için istedi. Görevlilerin buna itiraz etmesi üzerine Yağmur Aşık iddiaya göre araçtan inerek hakaret etti. Olay büyüyünce Emre Aşık ve eşi Yağmur Aşık darp edildi.