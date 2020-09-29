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    • 30.09.2020 06:23
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    Son dakika: 'da 'nin avlusunda çıktı

    Son dakika haberine göre, 'da 'nin avlusunda bulunan işletmede çıkan , itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İşletmenin teras katının kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    AA
    Tarihi mekanın bahçesinde korkutan yangın

    Ulus'taki tarihi 'nde saat 02.43'te üç katlı bir işletmenin teras katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı.


    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın, avluda bulunan iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Can kaybının yaşanmadığı olayda, itfaiye ekiplerince soğutma çalışmaları ve duman tahliyesi devam ediyor.

    İşletmenin teras katının kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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