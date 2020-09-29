Son dakika haberi: Koronavirüs vaka sayılarında bölge bölge artışlar devam ederken il hıffısıhha kurulları önerileri doğrultusunda valilikler yeni önlemler için harekete geçiyor.
Bayat ilçesinde son günlerde artış gösteren korona vakaları nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara çeşitli kısıtlamalar getirildi. Bayat Kaymakamı Ömer Tekeş başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 65 yaş ve üzeri vatandaşların kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, kafeterya ve dernek lokallerine girmelerinin kısıtlanmasına ayrıca 65 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal mesafe kurallarına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sabah 08.00-11.00 saatleri arasında pazar yerine girebilmelerine, saat 11.00'dan sonra pazar yerine girişlerinin yasaklanması kararını alındı.
Kaymakam Ömer Tekeş, "Vaka sayısındaki artış sebebiyle en büyük risk grubu içerisinde olan başımızın tacı yaşlılarımız için kısıtlamalar ve yasaklar kaçınılmaz oluyor. En büyük risk grubu oluşturan yaşlı vatandaşlarımızın sağlığı için bu kararları almak zorunda kaldık vatandaşlarımızdan ricamız kurallara uymalarıdır" dedi.
BARTIN'DA DA 65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN KISITLAMA
Bartın İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Kurul, kentteki koronavirüs salgınından en fazla etkilenen yaş grubundakilerin 65 yaş üzeri olması nedeniyle şehir içi toplu taşıma araçlarının en yoğun olduğu 16.00 ile 20.00 saatleri arasında araçları kullanmamalarına karar verdi. Daha önce alınan kararla 65 yaş ve üzeri vatandaşların saat 10.00 ile 20.00 arasında maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak dışarı çıkmalarına izin verilirken, belirtilen sokağa çıkma saatleri dışında sokakta bulunmamaları hususunda kolluk birimlerince gerekli denetimlerin hassasiyetle yapılması kararı alındı.
EDİRNE'DE 65 YAŞ ÜSTÜNE ULAŞIM KISITLAMASI
Edirne İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla 65 yaş ve üzerindeki kişiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehir içi toplu ulaşımda 10.00- 15.00 saatlerinde ücretsiz seyahat edecek, diğer saatlerde ise biniş ücreti ödeyecek. Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Şahin, "Bunun en önemli sebebi sağlık. Bu işler ne yazık ki suistimal de ediliyor. Bedava olan kartlar gereksiz yere kullanılıyor. Bu nedenle böyle bir karar alındı. Virüs yayılmasın, kontrol altına alınsın, diye çaba sarf ediliyor" dedi.