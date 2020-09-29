Ermenistan'ın gücü masum insanlara yetiyor!

Azerbaycan ordusu Fuzuli ve Cebrayil'de Ermenistan ordusunun yanı sıra PKK'lı teröristlere karşı da mücadele veriyor. Bu iki bölge İran üzerinden getirilen, Karabağ'ın kuzeyi ise Sevan gölünden sahaya taşınan PKK'lı teröristlerin yerleştirildiği bölgeler olarak biliniyor.