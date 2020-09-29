Ermenistan ordusu kaç askerden oluşuyor, hangi silahlara sahipler merak ediliyor. Azerbaycan ile sınır komşusu olan Ermenistan hakkında araştırmalar başladı. Sınırda çatışma yaşayan iki ülke orduları hakkında detaylı bilgiler haberimizde. Peki Azerbaycan mı güçlü, Ermenistan mı? Azerbaycan Ermenistan son durum! Azerbaycan Ermenistan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Azerbaycan ordusunun Talış köyü etrafındaki bazı yüksekliklerde kontrolü ele geçirdiği öğrenildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun mevzilerine füze ve toplarla darbe indirildiği, Ermeni güçlerin geri çekildiği bildirildi. Uzmanlara göre ise olası bir savaşta Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesini kendi kontrolüne alabileceği belirtiliyor. İşte, Azerbaycan Ermenistan savaşı son dakika gelişmeleri! İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
AZERBAYCAN ERMENİSTAN SON DURUM!
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun mevzilerine füze ve toplarla darbe indirildiği, Ermeni güçlerin geri çekildiği bildirildi.
Terter bölgesi yakınlarındaki Talış köyü etrafındaki bazı yüksekliklerin işgalci güçlerden temizlendiği ve Ermeni güçlerin ağır kayıplar verdiği aktarıldı.
Bakanlık, Ermeni askerlerin cesetlerinin havadan çekilmiş görüntülerini de paylaştı.
SICAK GÖRÜNTÜLER GELDİ
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, dün sabah saat 06.00 sularında Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine bölgede tansiyon yükseldi.
Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen karşı saldırılar ilk kez karadan görüntülendi.
Görüntülerde Azerbaycan askeri ağır makinalı tüfeklerle Ermenistan mevzilerine ağır darbe vuruyor.
Azerbaycan, kendi ulusal sınırları çerçevesinde öz topraklarında düşmanlara karşı cevaplarını hayata geçiriyor.
KARABAĞ ALINABİLİR
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, dün akşam yaptığı açıklamada, 28 Eylül itibarıyla ülkede "savaş hali" ilan edildiğini duyurmuştu. Hacıyev, "savaş hali"nin başkent Bakü dahil 19 il ve ilçede uygulanacağını bildirmişti.
Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Yeşiltaş, Dağlık Karabağ sorununun Ermenistan'ın diplomasiden uzak ve saldırgan davranışları nedeniyle çözülemediğini söyledi.
Azerbaycan'da Dağlık Karabağ sorununun diplomasiyle değil silahlı bir çatışma ile çözülebileceği yönünde eğilimin uzun zamandır devam ettiğine dikkati çeken Doç. Dr. Yeşiltaş, "Azerbaycan halkı ve devleti, Dağlık Karabağ'ın diplomasi yoluyla geri alınmayacağını, tek yolun askeri çözüm olduğunu net bir şekilde görmeye başladı. Ermenistan'ın sürekli kışkırtan, tahrik eden saldırıları da bu görüşün pekişmesine vesile oldu. Geçtiğimiz aylarda Ermeni silahlı unsurlarının Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırılarda da Azerbaycan bunu net bir şekilde gördü." diye konuştu.
Doç. Dr. Yeşiltaş, Azerbaycan'ın son yıllarda Ermenistan'ın kışkırtıcı saldırılarına anlık müdahalelerde bulunmak suretiyle meşru müdafaa hakkını kullandığını aktararak, şunları söyledi:
"Teknolojik olarak kendini yenileyen, donatan Azerbaycan'ın Ermenistan saldırılarına karşılık vermesi değişti artık. Şimdi çok daha güçlü bir inanç ve irade var bu konuda. Azerbaycan'ın yeniden tahrik edilmesi Dağlık Karabağ'ın geri alınması sürecini başlatabilir. Azerbaycan çok hazırlıklıydı ve ilk defa çok ciddi bir karşılık verdiğini gördük."
"AZERBAYCAN DAĞLIK KARABAĞ'I KONTROLÜNE ALABİLİR"
Sahip olduğu doğal kaynakların Azerbaycan'a sağladığı katkıyı, gelişmeyi Ermenistan'ın çok net şekilde görmeye başladığını anlatan Doç. Dr. Yeşiltaş, Ermenistan'ın her fırsatta farklı noktalardan saldırılar düzenleyerek bunu zedelemeye çalıştığının altını çizdi.
Doç. Dr. Yeşiltaş, Ermenistan'ın iç kamuoyunu yeniden konsolide etmeye ve Ermeni diasporasını da Azerbaycan'a karşı kullanarak bir hareketlilik oluşturmaya çalıştığını aktardı.
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimin kısa vadede devletler arası bir çatışmaya evrilebileceğini belirten Doç Dr. Yeşiltaş, şu değerlendirmelerde bulundu:
"İki ülke arasındaki sıcak çatışma sınırlı bir savaş veya uzun süreli bir savaşa dönüşebilir. Uluslararası ve bölgesel konjonktür buna çok müsait. Tabii Türkiye, Rusya, Fransa ve ABD gibi büyük aktörlerin tavrına da bakmak lazım. Onların savaşı önleyici diplomasiyi devreye sokmama gibi bir tavır sergilemeleri ciddi bir savaşı beraberinde getirebilir hatta Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesini yeniden kendi kontrolüne alması gibi bir sonucu doğurabilir. Nitekim dün sabahki saldırılardan sonra Azerbaycan'ın bazı köyleri geri aldığını gördük. Bu son derece önemli."
Azerbaycan ile Ermenistan arasında olası bir çatışmanın Güney Kafkasya bölgesini önemli ölçüde istikrarsızlaştıracağını dile getiren Doç. Dr. Yeşiltaş, uluslararası aktörlerin bu riski göze alamayacağını vurguladı.
KISMİ SEFERBERLİK NEDİR?
Karara göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevli bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınmasını ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek.
Aliyev, kararla ilgili tüm konuların çözümünü de Bakanlar Kuruluna havale etti.
SEFERBERLİK NE DEMEK?
- Bir ülkenin silahlı kuvvetlerini savaşa hazır duruma getiren, ülkenin ekonomisini, yönetimini savaş gereklerine uyacak duruma sokan hazırlık ve önlemlerin tümü
- Bu durumun ilan edildiği veya savaşın sürdüğü dönem
ASKERİ SEFERBERLİK NEDİR?
Askeri seferberlik savaşa hazırlıktır. Bir ülkenin silahlı kuvvetlerini ekonomisine yönetimini savaşın getirisine göre uygun duruma sokma hazırlıkları ve önlemlerin alınması durumu askeri seferberlik demektir.
AZERBAYCAN MI, ERMENİSTAN MI? KİM GÜÇLÜ?
ERMENİSTAN ORDUSU KAÇ KİŞİ?
Denize kıyısı olmadığından Deniz Kuvvetleri olmayan Ermenistan'ın Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması gereğince Ermenistan'ın silahlı güçleri 220 tank, 150 top, 100 savaş uçağı, 50 helikopter ile sınırlandırılmıştır.
ERMENİSTAN HAVA KUVVETLERİ!
Ermenistan Hava Kuvvetleri'ndeki personel sayısı 3.000'dir. Ermenistan'ın Gümrü kentinde Rusya'ya ait 18 MiG-29 savaş uçağı bulunmaktadır. Ayrıca Hava Kuvvetleri'nde 15 Su-25 tipi küçük dağlık bölgelerde etkili olabilecek hava saldırı uçakları ve Sovyetler Birliği'nden kalma 1 adet MiG-25 bulunmaktadır.
ERMENİSTAN KARA KUVVETLERİN KAÇ ASKER VARDIR?
Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin toplam asker sayısı 261.432 kişidir. 2001 yılında dönemin Ermenistan Savunma Bakanı olan Serj Sarkisyan'ın yaptığı resmî açıklamaya göre Ermenistan 200 T-72 tipi tank, 72 havan topu ve 204 zırhlı taşıt aracına sahiptir. Ermeni savaş teçhizatının büyük kısmı işgal altındaki Dağlık Karabağ'da konuşlandırılmıştır.
AZERBAYCAN'IN SİLAHLARI KUVVETLERİNDE KAÇ ASKER VAR? SİLAHLARI NELER?
Azerbaycan Kara Kuvvetleri, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Azerbaycan Hava Savunma Kuvvetleri ve Azerbaycan Deniz Kuvvetleri'nden askeri birliklerden oluşmaktadır.2019 yılından itibaren bütçesi 6 milyar manat (7.5 milyar abd dolari) olduğu belirtildi. Azerbaycan'ın son bilgilere göre toplam asker sayısı 381.940 olarak listelenmiştir.