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    • 29.09.2020 17:46
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    Son dakika: : Türk F-16'larının vurduğu iddiaları doğru değil

    Son dakika haberi... , Türk F-16'larının vurduğu iddiaları doğru değil." açıklamasında bulundu.

    Altun: Ermeni iddiaları doğru değil

    Son dakika haberine göre, açıklamasında iddiasını yalanlayarak "Türk F-16'sının Ermeni uçağını düşürdüğü iddiası doğru değil. Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin" ifadelerini kullandı. Ermenistan "Türk F-16, uçağımızı düşürdü, pilot öldü" kara propagandasını yapmıştı.

    AZERBAYCAN'DAN DA YALANLADI

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Türk F-16'sının Ermenistan'ın SU-25 uçağını vurduğuna dair açıklamayı yalanladı.

    Son dakika haberinin detayları az sonra...

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    Haberler Güncel Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türk F-16'larının Ermeni uçağını vurduğu iddiaları doğru değil
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