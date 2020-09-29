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    Son dakika: 'ye operasyonu: 15 şüpheliden 12'si ekiplerince 'da gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre, 'nün gizli haberleşme programı kullanıcısı olduğu belirlenen 15 şüpheliden 12'si ekiplerince 'da gözaltına alındı.

    Haberler Güncel Son dakika: FETÖ'ye ByLock operasyonu: 15 şüpheliden 12'si TEM ekiplerince Ankara'da gözaltına alındı
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