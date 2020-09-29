Son dakika haberine göre, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 15 şüpheliden 12'si TEM ekiplerince Ankara'da gözaltına alındı. FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 15 şüpheliden 12'si TEM ekiplerince Ankara'da gözaltına alındı. Ayrıntılar geliyor... FETÖ'cü Deniz Kurmay Albay Çetin Özak'ın eşinden bile sakladığı sır mahkemede ortaya çıktı! FETÖ, 37 milyon liralık bandrolu 'himmete' aktardı Mahkemeden FETÖ'cülerle ilgili skandal kararlar