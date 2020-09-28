İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulunda gerçekleşen eylemlerle yargılanan Deniz Harp Okulu Komutanlığı Dekanı Deniz Kurmay Albay Çetin Özaktan hakkında mahkeme kararını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonucunda hazırlanan ve mahkemeye gönderilen 270 sayfalık iddianamede, Çetin Özaktan, Deniz Kurmay Albay Fehmi Türksever, Yüzbaşı Basri Vural, Deniz Yarbay (dekan sekreteri) Şükrü Bostan şüpheli sıfatıyla yer almıştı.

SIKIYÖNETİMDE "DENİZ OKULU KOMUTANI" OLACAKTI

Kalkışma sırasında Tuzla'da bulunan Deniz Harp Okulu Komutanlığında görevli şüphelilerin eylemleriyle yaşananların anlatıldığı iddianamede, şüpheli Çetin Özaktan'ın sıkıyönetim listesinde "Deniz Okulu Komutanı" olarak yer aldığı ve şüphelinin 15 Temmuz saat 22.10 sularında resmi üniformasını giyerek dekanlık makam odasına gittiği belirtilmişti.

DEKAN VE SEKRETERİ DE ORADAYDI

İddianamede darbe teşebbüsü gecesi yaşananları anlatan tanık Deniz Yüzbaşı Ahmet Çakınberk ifadesinde gece saat 02.00 sularında dekanlık odasına gittiğini odada İstihbarat Şube Müdürü Basri Vural, Yalova Meslek Yüksek Okulu Alay Komutanı Fehmi Türksever, Okul Alay Komutanı Uğur Yıldız, nöbetçi Amiri Cüneyt Aydoğan, Dekan sekreteri Şükrü Bostan ve Dekan Çetin Özaktan'ın olduğunu söylemişti.

'BENİ GÖRÜNCE TEDİRGİN OLDULAR'

Bu isimlerin kendisini gördükten sonra tedirgin olduğunu söyleyen Çakınberk, "Sıkıyönetim direktifi eklerini inceleyince dekan Çetin Özaktan'ın Komutan olarak atandığını gördüm. Odada bulunan şahısların aktif olarak darbe girişiminde rol oynadıklarını anladım' dedi. Çakınberk, Yalova Meslek Yüksek Okulu Alay Komutanı Fehmi Türksever'in görev yeri ile ilgisiz olarak o gece orada bulunduğunu da sözlerine ekledi.

KAYNI ÜZERİNDEN BYLOCK KULLANMIŞ

Çetin Özaktan'ın eşinin kardeşi adına Aldığı hat üzerinden Bylock kullandığı ve bunu eşinden gizlediği yine yargılama sürecinde ortaya çıktı. Bylock içerikli incelendiğinde FETÖ'nün haberleşme programında ekli olarak bulunan kişinin Deniz Harp Okulu imamı 'Cemil' kod adlı Tahsin Kurt'un kayıtlı olduğu tespit edildi.

MÜEBBET HAPSE MAHKÛM EDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Çetin Özaktan hakkında karar verildi. Mahkeme başkanı ve heyeti Çetin Özaktan'ın üzerine atılı "Cebir ve Şiddet

Kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Öngördüğü Düzeni Ortadan Kaldırmaya, Bu Düzen Yerine Başka Bir Düzen Getirmeye Teşebbüs Etmek" suçunu işlediğinin sabit görülmesine karar vererek müebbet hapse çarptırılmasına karar verdi.