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    • 27.09.2020 07:31
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    , 37 milyon liralık bandrolu ‘himmete’ aktardı

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün, faaliyetlerini nasıl finanse ettiğine dair bir tespit de 'tan geldi. Terör örgütünün onlarca yayınevi üzerinden elebaşı adına yayınladığı kitaplardan elde ettiği gelirlerden 37 milyon 691 lirasını "himmet" adıyla yine örgüte aktardığı tespit edildi.

    Sabah
    Atakan Irmak
    37 milyon liralık bandrolu ‘himmete’ aktardı
    16 FARKLI İSİMLE BAŞVURU
    2014'te gerçekleşen para aktarımı 2016'da Kültür Bakanlığı'nın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu ile ortaya çıktı. 'ın hesap hareketleri üzerinde yaptığı araştırmada ise 'ye bağlı yayınevlerinin nasıl çalıştığı gözler önüne serildi. Buna göre tamamı örgütle bağlantılı 100'e yakın yayınevi, örgüt elebaşı imzalı kitapların basımı için Kültür Bakanlığı'ndan 26,5 milyon adet kitap bandrolü talep etti. Bandrol taleplerinin ise Fethullah Gülen, M. , Fetthulah Gülen gibi küçük harf değişiklikleri ile tamamı Gülen adına toplam 16 isim üzerinden talep edildiği belirlendi.

    37 MİLYON 691 BIN TL
    Bandrol alımı gerçekleştirilen kitapların yayıncılığını A.Ş.'ye bağlı Işık Özel Eğitim Yayıncılık, Işık Yayıncılık, Nil Sesli Görüntülü Eserler Pazarlama, Işık Yayınları, Feza Gazetecilik, Nesil Basın Yayın ve Ilıcak Yayıncılık üstlendi. Yapılan incelemede ise Gülen adına tam 26,5 milyon adet kitap bandrolu basılarak örgüte 37 milyon 691 bin TL değerinde "himmet" aktarımı yapıldığı ortaya çıktı. Kitapların satışının ise yine toplantılarda ve toplu alımlarla işadamları üzerinden gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.

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