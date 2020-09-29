EKİM AYININ İLK 10 GÜNÜ

Son verilere göre, salgın Ankara'da yüzde 30 oranında geriledi. İstanbul'da ise ekim ayının ilk 10 gününün önemli olduğu, şehre dönenlerle ilgili verilerin o tarihte görüleceği ifade ediliyor. İstanbul'da erken alınan önlemlerin, 'merdiven' olarak nitelendirilen aşamalı artışın kontrol altında tutulmasını sağlayabileceği iddia ediliyor. Ancak uzmanlar, halen bir kişinin en az 3 kişiye hastalık bulaştırdığı, yayılma hızının azaltılması gerektiğini belirtiyorlar.

Kademeli mesai, kamu kurumlarına girişte HES kodu şartı, vaka takibinin sıkılaştırılıp denetimlerin artırılması ile koronavirüs vakalarındaki artış hızı düşerken özellikle İstanbul konusunda ekim ayının ilk 10 gününün çok önemli olduğu ifade ediliyor.