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    • 29.09.2020 09:20
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    üyesinden şoke eden açıklama! ün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Koronavirüs belirtileri nelerdir?

    İlk olarak ’in Wuhan kentindeki hayvan pazarından ortaya çıkan ve giderek dünyayı esir alan yeni tip şu ana kadar 34 milyona yakın kişiye bulaştı. Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyonu aştı. Dünya koronavirüsle savaşırken üyesinden şoke eden bir açıklama geldi. Koronavirüsün 3 yeni belirtisinin daha ortaya çıktığını söyleyen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. , değişik nörolojik bulgular tespit edildiğini söyledi. Peki koronavirüs belirtileri nelerdir? İşte detaylar…

    DHA

    Yeni tip koronavirüs salgınının önüne geçebilmek için tüm dünya ülkeleri mücadelelerini sürdürürken Türkiye'nin pek çok kentinde vaka sayıları yeniden artmaya başladı.

    ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, toplumun yüzde 60- 70'inin bu hastalığı geçirmesi ya da aşının bulunmasıyla oluşacak antikorların insanları bağışık hale getirmesiyle bu salgının son bulabileceğini belirtti

    Güvenilir bir aşıda, iyi bir antikor oluşturabilmesi için bu antikorların koruyucu seviyede olmasının ve uzun süre kalmasının en önemli noktalar olduğunu kaydeden Prof. Dr. Taşova, "Grip aşısını her yıl yenilemek zorunda kalıyoruz çünkü vücut yapısında önemli değişikliklere neden olacak mutasyonları oluşuyor. Bir önceki aşı diğerini tam anlamıyla kapsayamıyor. Bunda da öyle bir durumun olup olmayacağını zaman içerisinde göreceğiz. Ben aşı çalışmalarından umutluyum, çok güzel sonuçlar geliyor" dedi.

    'DEĞİŞİK NÖROLOJİK BULGULAR GÖRÜLÜYOR'
    Özellikle Avrupa'da vakaların görülmesi ile birlikte tat ve koku almada azalma, bir süre yok olma gibi bir tablonun yerleştiğini hatırlatan Taşova, koronavirüsle ilgili yeni ve değişik nörolojik bulguların görüldüğünü vurguladı.

    Prof. Dr. Taşova, "Koronavirüs uykusuzluktan tutun da beyin iltihabı denilen ensefalit, menenjit gibi tablolarla da ilişkilendirildi.

    Guillain- Barre Sendromu denilen sinir sistemini tutan daha başka tablolarda vaka sunumları şeklinde görüldü. Fakat nörolojik tutulumları oldukça ciddi takip edilen bir tablo. Değişik deri döküntüleri ortaya çıkmaya başladı. Örneğin 'Covid ayak baş parmağı' denilen parmakta kızarıklık, şişlik görülmeye başladı. Bunlar vakanın çok görülüp, vakalara çok dikkatli konsantre olarak bakılmasıyla da tespit edilen bulgular oldu" diye konuştu.

    KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?
    COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir.

    EN YAYGIN SEMPTOMLAR:
    Ateş

    Kuru öksürük

    Yorgunluk

    DAHA SEYREK GÖRÜLEN SEMPTOMLAR:

    Ağrı ve sızı

    Boğaz ağrısı

    İshal

    Konjunktivit

    Baş ağrısı

    Tat alma veya koku duyusunun kaybı

    Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

    CİDDİ SEMPTOMLAR:

    Solunum güçlüğü veya nefes darlığı

    Göğüs ağrısı veya göğüste baskı

    Konuşma veya hareket kaybı

    Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın.

    Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir.

    Virüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları göstermeye başlar. Bununla birlikte, bu süre 14 günü bulabilir.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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