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    • 29.09.2020 08:53
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    'da operasyonu! Eroini bakın neye saklamışlar!

    'da ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir araçta cips paketinin içerisinde ele geçirilen 1 kilo 100 gram eroinle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

    Bursa'da uyuşturucu operasyonu!

    'da bir araçta cips paketinin içerisinde ele geçirilen 1 kilo 100 gram eroinle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

    ekipleri, kente satılmak üzere getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Ekiplerce durdurulup emniyet otoparkına çekilen bir otomobilde narkotik arama köpeği 'Fırtına'nın da desteğiyle arama yapıldı. Aramada, araçtaki cips paketinin içine gizlenmiş şekilde 1 kilo 100 gram eroin bulundu.

    Operasyonda gözaltına alınan Y.O, S.E, A.K.S ve H.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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