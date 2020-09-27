Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik alçak saldırılarının ardından Türkiye'den peş peşe Azerbaycan'a destek açıklamaları geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğünü belirtti.

SAHADA VE MASADA CAN AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ

Çavuşoğlu, "Ben de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov kardeşimle ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştüm. AGİT Minsk Grubu Eş-Başkanlarıyla da temaslarımız sürüyor. Çözümsüzlükten fayda sağlayacağını düşünen Ermenistan yine haddini aşmıştır, bu defa yanıtını sahada almaktadır. Sahada ve masada can Azerbaycan'ın yanındayız" ifadelerine yer verdi.