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    • 27.09.2020 19:29
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    'den dünyaya net mesaj: Sahada ve masada can 'ın yanındayız

    'ın 'a yönelik alçak saldırılarının ardından 'den peş peşe Azerbaycan'a destek açıklamaları geldi. yaptığı açıklamada, "Ermenistan yine haddini aşmıştır, bu defa yanıtını sahada almaktadır. Sahada ve masada can Azerbaycan'ın yanındayız" ifadelerine yer verdi.

    'ın 'a yönelik alçak saldırılarının ardından 'den peş peşe Azerbaycan'a destek açıklamaları geldi.

    , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Başkan 'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğünü belirtti.

    SAHADA VE MASADA CAN AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ
    Çavuşoğlu, "Ben de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov kardeşimle ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştüm. AGİT Minsk Grubu Eş-Başkanlarıyla da temaslarımız sürüyor. Çözümsüzlükten fayda sağlayacağını düşünen Ermenistan yine haddini aşmıştır, bu defa yanıtını sahada almaktadır. Sahada ve masada can Azerbaycan'ın yanındayız" ifadelerine yer verdi.

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