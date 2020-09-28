İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, özellikle İstanbul'un Anadolu Yakası'nda faaliyet yürüten silahlı bir suç örgütüne eş zamanlı ve Özel Harekat destekli şafak operasyonu düzenledi.





ADRESLERDE ARAMALAR SÜRÜYOR

Çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Suç örgütünün üyelerinin çek-senet tahsilatı, tehdit ve yaralana başta olmak üzere çok sayıda suça karıştıkları iddia ediliyor. Polisler baskın düzenlenen adreslerde aramaları sürdürüyor.





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