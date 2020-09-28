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    • 28.09.2020 07:13
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    Son dakika: 'da suç örgütüne şafak baskını

    Son dakika haberine göre, ’un ’nda faaliyet yürüten silahlı bir suç örgütüne destekli şafak operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Sabah
    Emir Somer
    Suç örgütüne şafak baskını

    Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, özellikle İstanbul'un 'nda faaliyet yürüten silahlı bir suç örgütüne eş zamanlı ve destekli şafak operasyonu düzenledi.


    ADRESLERDE ARAMALAR SÜRÜYOR
    Çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Suç örgütünün üyelerinin çek-senet tahsilatı, tehdit ve yaralana başta olmak üzere çok sayıda suça karıştıkları iddia ediliyor. Polisler baskın düzenlenen adreslerde aramaları sürdürüyor.


    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da suç örgütüne şafak baskını
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