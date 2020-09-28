İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, özellikle İstanbul'un Anadolu Yakası'nda faaliyet yürüten silahlı bir suç örgütüne eş zamanlı ve Özel Harekat destekli şafak operasyonu düzenledi.
ADRESLERDE ARAMALAR SÜRÜYOR
Çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Suç örgütünün üyelerinin çek-senet tahsilatı, tehdit ve yaralana başta olmak üzere çok sayıda suça karıştıkları iddia ediliyor. Polisler baskın düzenlenen adreslerde aramaları sürdürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika: İstanbul'da suç örgütüne şafak baskını
Son dakika haberine göre, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda faaliyet yürüten silahlı bir suç örgütüne Özel Harekat destekli şafak operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, özellikle İstanbul'un Anadolu Yakası'nda faaliyet yürüten silahlı bir suç örgütüne eş zamanlı ve Özel Harekat destekli şafak operasyonu düzenledi.