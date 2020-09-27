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    'ı hayatından eden botoks skandalında yeni gelişme! Botoksu yapmış

    ’deki bir nde botoks yapıldıktan sonra hayatını kaybeden ile ilgili şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Boyraz’a botoks yapan Erdal D.’nin olduğu ve hiçbir tıbbi eğitimi olmadığı ortaya çıktı.

    Sabah
    Nazif Karaman

    İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir güzellik merkezinde botoks operasyonu geçirdikten sonra ölen Kübra Boyraz'la (38) ilgili soruşturmada skandal gerçek ortaya çıktı. Boyraz'a cerrahi operasyonu gerçekleştiren kişilerin birinin pratisyen hekim, diğerinin ilkokul mezunu olduğu tespit edildi. Hiçbir tıbbi eğitiminin olmamasına rağmen Beylikdüzü'ndeki güzellik merkezinde cerrahi operasyonlara katıldığı iddia edilen Erdal D. tutuklandı. İşte detaylar:

    İLKOKUL MEZUNU
    Kübra Boyraz, Newlife isimli güzellik merkezinde botoks operasyonu geçirdikten sonra hayatını kaybetmişti. Boyraz'ın ölümüyle ilgili soruşturmada çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada daha önce emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakılan 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. 2 şüpheli İzmir Menemen'de gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Erdal D. cezaevine gönderilirken, Ömer E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

    Skandalın yaşandığı güzellik merkezinin sahibi Erdal D.'nin hiçbir tıbbi eğitimi bulunmaması ve ilkokul mezunu olmasına rağmen hem güzellik merkezi işlettiği hem de cerrahi operasyonlara katıldığı iddia edildi. Güzellik merkezi ile irtibatlı olduğu için gözaltına alınan K.A. ifadesinde merkezin sahibi Erdal D.'yi doktor zannettiğini belirtmesi dikkat çekici bulundu. K.A. ifadesinde "Ben Erdal D.'yi de Ömer E.'yi de doktor olarak biliyordum. Erdal D.'nin doktor olmadığını emniyette öğrendim. Botoks ve estetik işi yaptıklarını biliyorum" dedi.

    DOLGUYU DA O YAPTI
    Şüphelilerden Öner Ö. beyanlarında Boyraz'a dolgu işleminin Erdal D. tarafından yapıldığını söyledi. Erdal D. hakkında Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce verilen tutuklama kararının gerekçesinde de Boyraz'a dolgu işleminin Erdal D. tarafından yapıldığı vurgulandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yeni çıkan delil ve ifadeler üzerine Erdal D., Ömer E. ile Bülent B. ve Öner Ö. hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. İlk etapta mahkemeden serbest bırakıldıktan sonra ortadan kaybolan Bülent B. ve Öner Ö. aranıyor.
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