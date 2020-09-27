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    • Yaşam
    • 27.09.2020 Gazete
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    Güzellik merkezinde botoks yaptırdı, yoğun bakımlık oldu! yapan doktor değil kuaför çıktı...

    'da 48 yaşındaki , güzellik merkezinde yaptırdığı botoks sonrası fenalaştı. 2 gece kaldı. yapan ise doktor değil kuaför çıktı.

    Merdiven altı güzellik merkezleri cana kast etti. İstanbul'da kalçasına botoks yaptıran Kübra Boyraz (38) hayatını kaybetti. Benzer bir olay Hediye Tulpar'ın (48) başına geldi. 10 gün önce Florya'daki bir merkeze giden ve botoks yaptıran Tulpar'ın gözleri ve yüzü şişti. İşlem sonrası fenalaşan ve 2 gece yoğun bakımda kalan Tulpar, "İşlem için bin 650 TL ödedim. Doktor sandığım kişi, meğerse Tekirdağ'da kuaförmüş! Tek gözüm görmüyor" dedi.



    SOSYAL MEDYADA GÖRÜP KANDIM
    Tulpar, yere Instagram'daki ünlü bir ismin paylaşımlarından görüp kandığını anlattı: Ayrıca evime yakın, elit, güzel bir semtte, iyi bir yerdir diye güvendim. Ben yandım, başka Hediye'ler yanmasın.



    Kübra Boyraz, botoks sonrası öldü.
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    Haberler Yaşam Güzellik merkezinde botoks yaptırdı, yoğun bakımlık oldu! İşlemi yapan doktor değil kuaför çıktı...
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