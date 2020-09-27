Merdiven altı güzellik merkezleri cana kast etti. İstanbul'da kalçasına botoks yaptıran Kübra Boyraz (38) hayatını kaybetti. Benzer bir olay Hediye Tulpar'ın (48) başına geldi. 10 gün önce Florya'daki bir merkeze giden ve botoks yaptıran Tulpar'ın gözleri ve yüzü şişti. İşlem sonrası fenalaşan ve 2 gece yoğun bakımda kalan Tulpar, "İşlem için bin 650 TL ödedim. Doktor sandığım kişi, meğerse Tekirdağ'da kuaförmüş! Tek gözüm görmüyor" dedi.