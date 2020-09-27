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    • 27.09.2020 11:44
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    dakika: 'ten flaş kararı!

    dakika haberine göre Radyo ve Televizyon u () korona virüs tedbirleri kapsamında önemli bir düzenlemeye gitti. RTÜK izleyici şikayetlerini dikkate alarak, yayıncı kuruluşlardan, dizilerin ve televizyon programlarının yayını öncesi "Bu program Kovid-19 tedbirleri kapsamında çekilmiştir" uyarısı yayınlanmasını istedi.

    AA
    RTÜK'ten flaş koronavirüs kararı!

    'de yeni tip salgınının başlamasıyla her alanda olduğu gibi dizi, film ve program sektöründe de yeni düzenlemelere gidilerek, çalışma ortamının kalabalık ve risk altında olması sebebiyle program ve dizi çekimlerine ara verilmişti.

    Normalleşme süreciyle sektör paydaşlarınca hazırlanan "Türkiye'de Kovid-19 Kısıtlamaları Altında Film Yapımlarında Güvenli Çalışma Koşulları ve Önlemler" başlıklı bir kılavuzla, film ve dizi setinde çalışan ekiplerin alması gereken tüm önlemler belirlendi ve çekimlere yeniden başlandı.

    Yarışma, tartışma ve haber programları için de Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni düzenleme yapıldı.

    PROGRAM ÖNCESİ YAZILI, SÖZEL VE GÖRSEL OLARAK BİLGİLENDİRME

    AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, , televizyon yapımlarında Kovid-19 tedbirleri alınmadığı, dizi filmlerde oyuncuların, yarışma ve tartışma programları ile haberlerde katılımcıların önlemlere uymayarak, izleyicileri olumsuz yönde etkilediği yönünde çok sayıda bildirim aldı.

    Şikayetler neticesinde harekete geçen , yayıncı kuruluşlardan, dizi ve program yayınlarından önce Kovid-19 salgını kapsamında alınan önlemler hakkında yazılı, sözel ve görsel olarak izleyicileri bilgilendirilmelerini istedi.

    Üst Kurul, yapımların Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığına ilişkin yanlış algıyı değiştirmesi ve izleyicilere önlemlere uymaları konusunda örnek olması için tv kanallarından "Bu program Kovid-19 tedbirleri kapsamında çekilmiştir" yayın bildirimi yapılmasını yazılı olarak talep etti.

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