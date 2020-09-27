Şirin Mine Kılıç, "Seçimden hemen sonra biz birlikte bu kitabı oluşturmaya başladık. Günlerce onunla konuştum, listeler yaptık kiminle görüşebiliriz diye. Onlarla görüştüm. Daha sonra hem o süreci hem de Ekrem Bey'in biyografisini anlatan bir kitap çıktı ortaya. 2 sene sürdü. 2016 yılında basıldı. 2016'da kitap basıldı, fakat 2019'a kadar çok satmadı. Çünkü, Ekrem Bey Beylikdüzü'nün Belediye Başkanı. Aslında tanıtmaya da çalıştık; fakat çok satmadı; 2-3 baskı falan yapmıştık" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıç, kendisinin lider olarak kendisinden çok etkilendiğini belirterek, "Samimiyetsizliğini hiçbir zaman görmedim, yalan söylediğini hiçbir zaman görmedim" iddiasında bulunmuştu.

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