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    • 27.09.2020 18:29
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    Savunma Bakanlığı duyurdu: askerleri zırhlı araçları bırakarak kaçtı

    Sabah saatlerinde topraklarına saldıran askerleri Azerbaycan'ın karşılık vermesi sonrası kaçmaya başladı. tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin zırhlı araçları bırakarak savaş alanından kaçtığı duyuruldu.

    İHA
    Ermenistan askerleri zırhlı araçları bırakarak kaçtı

    Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, askerlerinin zırhlı araçları bırakarak savaş alanından kaçtığı duyuruldu.

    Azerbaycan Askeri Kuvvetleri'nin çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor.

    tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin savaş faaliyetini önlemek ve sivil halkın güvenliğini sağlamak amacı ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin tüm cephe hattı boyunca bir karşı saldırı başlattığı belirtildi.

    SAVAŞ ALANINDAN KAÇTILAR
    Bakanlık, Azerbaycan ordu birliklerinin karşı saldırıları sonucunda Ermeni askerlerin kaçtığını ve savaş alanında çok sayıda zırhlı aracı bıraktığını kaydetti.

    Yetkililer, yok edilen Ermeni birliklerinin ve bölgede kalan askeri teçhizatın görüntülerini paylaştı.

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