Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.09.2020 09:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.09.2020 09:36
    ABONE OL

    'tan Kovid-19 sı açıklaması: Çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık

    Sanayi ve Varank, Kovid-19'a karşı yürütülen çalışmalarına ilişkin, "Çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık. İki aşımızda hayvan deneyleri aşaması bitti." dedi.

    AA
    Bakan Varank'tan Kovid-19 aşısı açıklaması
    Sanayi ve Mustafa Varank, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

    Dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadelelerinin çok yönlü sürdüğünü dile getiren Varank, pandemi daha sınırlarına girmeden çalışmalara başladıklarını söyledi.

    İlk olarak öncülüğünde Kovid-19 Türkiye Platformunu oluşturduklarını anlatan , şöyle devam etti:

    "Bu platform altında hem aşı hem de ilaç geliştirme çalışmaları yoğun bir şekilde, son sürat bilim insanlarımızın üstün gayretleriyle devam ediyor. Çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık. Kovid-19 tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacının yerli sentezi, bizim bilim insanlarımız tarafından geliştirildi. Bir yerli ilaç şirketimiz bunu şu anda üretiyor."

    "İnsanlar üzerinde denemelere başlamak istiyoruz"

    Varank, Kovid-19'a karşı çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

    "Çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık. İki aşımızda hayvan deneyleri aşaması bitti, Sağlık Bakanlığımıza başvurularımızı yaptık, buradaki gerekli değerlendirme ve bu aşıların pilot üretimiyle ilgili tesislerin sertifikalandırılmasından sonra insan denemelerine başlamak istiyoruz. Burada özellikle hastalığı engelleyici ilaçlarla ilgili çok farklı molekülleri çalışan bilim insanlarımız var. Hepsiyle bütün bu çalışmalar çok yoğun bir şekilde sürüyor. İnşallah önümüzdeki dönemde hem aşı hem de ilaçla ilgili önemli neticeler alacağız ve bunları kamuoyuyla paylaşacağız."

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Bakan Varank'tan Kovid-19 aşısı açıklaması: Çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri