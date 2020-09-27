27 Eylül 2020 Pazar günü açık olan nöbetçi noter listesi yayımlandı mı? Ankara, İstanbul, İzmir Türkiye Noterler Birliği açık mı, çalışacak mı?

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2020



Noter çalışma saatleri 2020 yılına göre sabah saat 09.00 ile akşam saat 17.00 arasıdır. Öğle arası bir saat yemek molası verilmektedir. Bu saatler 13.00 ya da 13.30 olabilmektedir. Yoğunluğa göre çalışma saatlerinde değişiklikler olabilir.

27 EYLÜL NÖBETÇİ NOTERLER AÇIK MI?

Noterler bu hafta sonu kapalı olacak. Türkiye Noterler Birliği resmi internet sitesinde nöbetçi noterlerle ilgili şu duyuru yer alıyor:

"Ülkemiz genelinde alınan Koronavirüs tedbirleri kapsamında, nöbetçi noterlik uygulaması ikinci bir karara kadar ertelenmiştir.

Hafta içi verilen noterlik hizmetlerinde ise herhangi bir değişiklik yoktur.

Bilgilerinize sunarız."