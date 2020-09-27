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    • 27.09.2020 19:10
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    Son dakika: Koronavirüste son durum! 27 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberi... 27 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1.583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim." ifadelerine yer verdi.

    Koronavirüste son durum

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

    Koca açıklamasında, "Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1.583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim." ifadelerine yer verdi.

    26 EYLÜL KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

    25 EYLÜL KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

    24 EYLÜL KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU
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    Haberler Güncel Son dakika: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
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