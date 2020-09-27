Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

Koca açıklamasında, "Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1.583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim." ifadelerine yer verdi.