Amerikan Bloomberg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan son görüşmenin bazı detaylarına ulaştı.

"ORTAK ÜRETİM MUHALEFETİNE SON VERİN"

Bloomberg'in Türk yetkililere dayandırdığı habere göre; Başkan Erdoğan'ın Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Türkiye'yi Avrupa hava savunma sistemi SAMP-T'nin üretimine dahil edin ve ortak üretim konusundaki muhalefet şerhine son verin" dediği iddia edildi.

İMZALAR İKİ YIL ÖNCE ATILMIŞTI

İki yıl önce EUROSAM ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi Aşama-B Sözleşmesi, Erdoğan ile Macron'un katıldığı törenle imzalanmıştı.

"ERDOĞAN GERİ ADIM ATMADI"

Haberde Ankara'nın henüz geçen yıl satın alınan S-400'leri henüz aktifleştirmediği ve Başkan Erdoğan'ın Washington'ın ambargo tehdidine karşın S-400'lerden vazgeçmeyi ya da yerine bir Amerikan sistemi satın almayı reddettiği vurgulanıyor.

Ayrıca, Rusya'nın olası bir ikinci sözleşmede ortak üretim teklif ettiği de hatırlatılıyor.

SAMP/T ÖZELLİKLERİ

SAMP/T sistemi, Fransız Aster 30 Block 1 füzelerini kullanıyor ve 600 km menzilli balistik füzeleri durdurabiliyor.

510 kg ağırlığındaki Aster füzelerinin uzunluğu 4,2 m, çapı 180 mm boyutlarında oluyor.

Asterlerin, katı yakıtlı, iki aşamalı roket motoru bulunuyor.