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    • 26.09.2020 15:42
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    Son dakika: Çapa'da Sağlık çalışanını darp eden şüpheli tutuklandı

    Son dakika haberine göre Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanını, kendisini maske takması konusunda uyardığı için darp eden şüpheli Furkan T. ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İHA
    Sağlık çalışanını darp eden şüpheli tutuklandı
    'nde dün bir yakınını hastaneye getiren Furkan T., maskesini düzgün takmadığı gerekçesiyle hastane personeli Rıfat Babayiğit tarafından uyarılmıştı. Uyarı üzerine şüpheli ile hastane personeli arasında çıkan tartışmada şüpheli Furkan T., Babayiğit'i darp etmişti. Çevredekiler tarafından ayrılan kavgada, hastane gözünden yaralanan hastane personeli ameliyata alınmıştı.



    Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Furkan T., Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Çağlayan'daki 'na sevk edildi. 'Hırsızlık' suçundan hükümlü olduğu ve açık cezaevinden 3 Kasım'a kadar izinli olarak çıktığı öğrenilen şüpheli Furkan T., adliyede çıkarıldığı savcılıkça, 'kasten yaralama' ve 'ölümle tehdit' suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.




    Hakimliğe çıkarılan şüpheli Furkan T., 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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