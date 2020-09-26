Çiçek Adası nerede? Hülya Avşar’ın satın aldığı Çiçek Adası nereye bağlı?

Çiçek Adası nerede? Çiçek Adası nereye bağlı? Hülya Avşar'ın satın almasıyla gündeme gelen Çiçek Adası nerede sorusuna yanıt aranıyor. Tatillerini bu bölgede yapan Hülya Avşar'ın Çiçek Adası için kesenin ağzını açacağı öğrenildi. Adada malikaneler ve tenis kortları gibi alanlar olacağı öğrenildi.

HÜLYA AVŞAR ADA SATIN ALDI!

Hülya Avşar, yıllardır yaz tatilini geçirdiği Ayvalık'tan ada satın aldı. Daha önce ailesi için çiftlik evi yaptırdığını söyleyen Avşar, Cunda yakınlarındaki Çiçek Adası için çoklu ortaklarla görüşme yaptı.