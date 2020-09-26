Çiçek Adası nerede? Hülya Avşar’ın satın aldığı Çiçek Adası nereye bağlı?

Çiçek Adası nerede? Çiçek Adası nereye bağlı? Hülya Avşar'ın satın almasıyla gündeme gelen Çiçek Adası nerede sorusuna yanıt aranıyor. Tatillerini bu bölgede yapan Hülya Avşar'ın Çiçek Adası için kesenin ağzını açacağı öğrenildi. Adada malikaneler ve tenis kortları gibi alanlar olacağı öğrenildi.
HÜLYA AVŞAR ADA SATIN ALDI!
Hülya Avşar, yıllardır yaz tatilini geçirdiği Ayvalık'tan ada satın aldı. Daha önce ailesi için çiftlik evi yaptırdığını söyleyen Avşar, Cunda yakınlarındaki Çiçek Adası için çoklu ortaklarla görüşme yaptı.
Olumlu geçen pazarlığın ardından oyuncunun birkaç gün içerinde imzayı atacağı öğrenildi. Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Hülya Avşar'ın 55 milyon TL ödeyeceği adada, malikane ve tenis kortları gibi çeşitli spor alanları olacak.
Oyuncu, yeni yuvasının mimarisini ise kızı Zehra Çilingiroğlu'na teslim edecek. Yıllardır hayalini kurduğu ada için kesenin ağzını açan Avşar'ın yılın büyük bölümünü burada geçireceği söyleniyor.
ÇİÇEK ADASI NEREDE?
Çiçek Adası Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ne bağlı bir adadır.
Ada, Ayvalık'a 12 kilometre, Çanakkale – İzmir Yoluna ise 3 buçuk kilometre mesafede. 4 adet tatlı su kuyusunun da bulunduğu adada çok sayıda zeytin ağacı da bulunuyor. En yüksek noktası 22 metre olan ada bu günlerde milyoner alıcılarını bekliyor.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin, 22 adasından biri olan Çiçek Adası'nda her yıl aralık ile mart ayları arasında yetişen nergis, görsel şölen sunmanın yanı sıra ev ve iş yerlerinin masalarını süslüyor.
ÇİÇEK ADASI SAHİBİ KİM?
Mübadele zamanında Katrinli, Katerin ve Hatırlı ailelerine verilen Ayvalık'ın 24 Adası'ndan biri olan Çiçek Adası, 10 yıldan bu yana zaman zaman satışıyla gündeme geliyor.
Üzerinde 2 bin ağaç zeytin, 3 bin adet çam ve muhtelif meyve ağacı bulunan Çiçek Adası'nda, su kaynağı, iskele ve eski yapı yer alıyor. Elektrik sistemi de olan adanın en yüksek noktası 22 metre. 1'inci derece doğal sit alanı olan Çiçek Adası, tapuda kalanı 268 bin metrekare olarak kayıtlarda yer alırken, kullanım alanı ise 300 bin metrekarenin üzerinde.
Ayvalık'a 8 kilometre, Keremköy'e ise yaklaşık 500 metre uzaklıkta olan Çiçek Adası'nın hissedarlarından Şerif Ali Hatırlı geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada, Ayvalık'ın doğasını ve doğal güzelliklerinin en iyi şekilde korunması bilinciyle, mübadele döneminde kendilerine verilen Çiçek Adası'na sahip çıktıklarını ifade etmişti.