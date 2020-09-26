Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namaz sonrası, cami cemaatiyle yaptığı konuşmada, birlik beraberlik mesajı yolladı. "Bizlere bir arada buluşmayı lütfeden Allah'a hamd olsun. Hepiniz sımsıkı Allah'ın ipine sarılın. Ayrılığa düşmeyin. Eğer Allah'ın ipi Kuran'a sarılırsak hiçbir beşeri güç bizi birbirimize düşüremeyecek. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Menfaat makam için değil. Birbirimizi Allah için sevdiğimiz sürece bu millete kimse herhangi bir şey yapamayacaktır. Allah yar ve yardımcınız olsun. Tüm ailelerinizle birlikte Rabbim mutluğunuzu daime eylesin" ifadesini kullandı.
VUCIC İSTANBUL'DA
Başkan Erdoğan, namaz sonrası Vahdettin Köşkü'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti.
Erdoğan ve Vucic arasında yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti.