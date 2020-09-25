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    • 25.09.2020 14:00
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    Son dakika: Marmara inin ardından şoke eden açıklama: O fay hala aktif!

    ’nde dün saat 16 sularında meydanda gelen 4,2 büyüklüğündeki ’un birçok ilçesinde hissedildi. Büyük paniğe neden olan depremin ardından korkutan açıklamalarda bulunan Jeofizik uzmanı Dr. , “Marmara’nın içinde Silivri’nin açıklarında bir yoğunluk var. Bu yoğunluk birkaç depremin peş peşe oluşu şeklinde. Ancak bu depremler insanların hissedeceği büyüklükte değil” dedi.

    DHA
    O fay hala aktif!

    Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. , Silivri açıklarında geçen yıl 26 Eylül'de kaydedilen 5,8 büyüklüğündeki den bu yana yaklaşık 1 yıl geçtiğini, bu tarihe kadar 'nde bekledikleri aktiviteyi gösterecek herhangi bir deprem olmadığını anlattı.

    Gündoğdu, geçen yıl meydana gelen deprdemin, 1912 kırığının devamı niteliğinde bir yer sarsıntısı olduğunu vurgulayarak, "Buradaki fay halen aktif. Marmara'nın içinde Silivri'nin açıklarında bir yoğunluk var. Bu yoğunluk birkaç depremin peş peşe oluşu şeklinde. Bu sarsıntılar insanların hissedeceği büyüklükte değil. Bunları rasathanenin verdiği verilerde, haritalarda görüyoruz. 5.8 büyüklüğündeki deprem ters bir faydı. Bu ters fayın oluşu biraz garipti" dedi.

    Dr. Oğuz Gündoğdu, Silivri yakınlarında 1912 yılında Şarköy'de Richter ölçeğine göre 7.3 büyüklüğünde deprem olduğunu, oradaki enerjinin boşaldığını, Saroz Körfezi'nden itibaren oradaki kolun kırıldığını bildirirken, yönetiminde kendisinin de bulunduğu Doğa Hareketleri Araştırma Derneği'nin (DOHAD) arazide yerleştirdiği yer hareketlerini ölçen aletlerin ters atımlı geçen yılki deprem öncesinde hiçbir anormal veri göstermediğine dikkat çekti. Dr. Gündoğdu, teknik olarak oluşumu tam açıklanmayan bu deprem ile ilgili " Fayı"nı 1971 depremi sırasında arazi çalışması yaparken fark eden 'nin yetiştirdiği önemli yer bilimcilerinden Esen Arpat'ın kendisine teknik yönden izah etmeye çalıştığını anlatırken, "Bu fayın Marmara'ya girişi ile Marmara'daki bu çukurda oluşu arasında fark var. 5.8 büyüklüğündeki Silivri Depremi olası Marmara depreminin öncüsü değil" diye konuştu.

    Silivri'deki 5,8 depreminin ardından Avcılar'da bir cami minaresinin yıkıldığını, bazı okul ve kamu binaları için yıkım veya güçlendirme kararları alındığını, başta öğretmenler olmak üzere toplumun büyük kesimimin olası afetlere karşı hazırlıksız olduğunun görüldüğünü belirten Dr. Oğuz Gündoğdu, başkanı olduğu Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği'nin (MAGDER) pandemi nedeniyle planladığı afet eğitimlerini ertelemek zorunda kaldıklarını ekledi.

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