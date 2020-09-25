Diyanet 5 bin personel alımı başvuru şartları nelerdir? Diyanet personel alımı başvuru ne zaman?

Diyanet personel alımı başvuru şartları nelerdir? Diyanet personel alımı başvuru ne zaman? Kamu kurumlarında çalışmak isteyenler açıklanan ilanları takip ediyor. Son ilan ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından geldi. Diyanet 5 bin personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar Kur'an Kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin-kayyım kadrolarında olacak. Peki, Diyanet 5 bin personel alımı ne zaman?

DİYANET PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Taşra teşkilatında boş bulunan sözleşmeli pozisyonlara, 2018 yılı KPSS puan sırası esas alınarak 4-B sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım alınacak.

Bu kapsamda 1400 Kur'an Kursu öğreticisi, 3 bin 500 imam hatip ve 100 müezzin kayyımın alınacağı belirtilirken, sözlü sınava her grup için belirlenen boş pozisyon sayısının 3 katı adayın çağrılacağı da ifade edildi. Kur'an Kursu öğreticilerinin 1300'ü, imam hatiplerin ise 1500'ü İlahiyat Fakültesi mezunları arasından seçilecek.