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    Son dakika: merkezli 26 ilde operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

    Son dakika haberine göre merkezli 26 ilde / silahlı terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonun FETÖ'nün akademisyenlerine yönelik olduğu öğrenilirken, adreslerde yapılan aramalar sürüyor.

    DHA
    İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu
    merkezli olarak 26 ilde 'ye yönelik operasyon düzenlendi. 71 kişi hakkında gözaltı kararı bulunan operasyonda önceden belirlenen adreslere saat 06.00'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Polis ekiplerinin FETÖ'nün akademisyen yapılanmasından sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen örgüt üyelerine ait içeriklerinin çözümlenmesinin ardından harekete geçtiği öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalar sürüyor.

    Operasyon yapılan adreslerden biri de Esenler ilçesi Fatih Mahallesi 247. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir bina oldu. Binaya giren polis ekipleri, şüphelilerin bulunduğu dairede arama yaparken ve gözaltı işlemleri ise devam ediyor.

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